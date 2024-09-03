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Александров Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1873

Дата смерти

20.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1873

Отец: Александров Михаил Александрович

Мать: Александрова (Булдакова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Александрова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.01.1901

Сын: Александров Борис Николаевич

Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Александров Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.06.1903

Сын: Александров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Буканова (Александрова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна

Смерть
20.04.1910

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