Александров Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1873
Дата смерти20.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Александрова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.01.1901
Сын: Александров Борис Николаевич
Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Александров Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.06.1903
Сын: Александров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Александрова (Денисова) София Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.01.1909
Смерть
20.04.1910