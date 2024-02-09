Кадуцкий Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадуцкий Михаил Иванович

Кадуцкий Михаил Иванович

Место рождения

Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадуцкий Иван Оверьянович

Мать: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Причина смерти: рак

Мы используем куки для улучшения работы сайта.