Кадуцкий Михаил Иванович
Место рожденияРакитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012
Причина смерти: рак