Бурдакова (Козлова) Римма Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Козлова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдаков Алексей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурдаков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдаков Борис
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно