Бурдакова (Козлова) Римма Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдакова (Козлова) Римма Никитична

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Козлова Марфа Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдаков Алексей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдаков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдаков Борис

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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