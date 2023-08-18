Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Федоренко) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бобров Алексей Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва (Каратеева) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Бобров Алексей Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бобров Алексей Борисович