Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Федоренко) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бобров Алексей Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва (Каратеева) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Бобров Алексей Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бобров Алексей Борисович

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