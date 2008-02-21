Поставной Семен Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1982
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1982
Отец: Поставной Семен Семенович
Мать: Поставная Ольга
Рождение ребёнка
21.02.2008
Дочь: Поставная Софья Семеновна
Мать ребёнка: Поставная Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поставная Елена Александровна