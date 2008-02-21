Поставной Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поставной Семен Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1982

Отец: Поставной Семен Семенович

Мать: Поставная Ольга

Рождение ребёнка
21.02.2008

Дочь: Поставная Софья Семеновна

Мать ребёнка: Поставная Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поставная Елена Александровна

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