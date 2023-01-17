Юшков Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения25.09.1926
Дата смерти23.02.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926
Отец: Юшков Егор Ильич
Родился в с. Грязи
Рождение ребёнка
26.03.1953
Сын: Юшков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Юшкова Зинаида Семёновна
Родился в с. Грязи
Рождение ребёнка
23.11.1956
Дочь: Кулль Вера Александровна
Мать ребёнка: Юшкова Зинаида Семёновна
Родилась в с. Грязи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшкова Зинаида Семёновна
Смерть
23.02.1984