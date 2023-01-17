Юшков Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Александр Егорович

Юшков Александр Егорович

avatar

Место рождения

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.09.1926

Дата смерти

23.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1926

Отец: Юшков Егор Ильич

Мать: Юшкова Анастасия Павловна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родился в с. Грязи
Рождение ребёнка
26.03.1953

Сын: Юшков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Юшкова Зинаида Семёновна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родился в с. Грязи
Рождение ребёнка
23.11.1956

Дочь: Кулль Вера Александровна

Мать ребёнка: Юшкова Зинаида Семёновна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родилась в с. Грязи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкова Зинаида Семёновна

Смерть
23.02.1984
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close