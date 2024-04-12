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Кириленко Пантелеймон Иванович

Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.07.1923

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1923

Отец: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Мать: Кириленко Степанида Стефановна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
06.03.1942
Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.05.1943
н Дата выбытия __.05.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 18004 Номер дела ист. информации 610
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