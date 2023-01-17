Подкорытов Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Вычислено из Ведомости о наказаниях ха 1911
Осуждение
21.02.1911 ст.
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Осуждён на 6 мес. за непреднамеренное убийство в драке со смягчением наказания по возрасту. ПОДКОРЫТОВЪ, ВЛАДИМИРЪ Федоровъ, 19л. К. Екатеринбург. у., в. и зав. Сысертскаго; -- Екатеринбург. О.с., 21... Показать все
Смерть
Неизвестно