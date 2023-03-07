Осетрова Агафья (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Агафья (Иванова)

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Место рождения

поч. Опалев, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Опалев, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Катерина Дементьева

Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Феодосия Дементьева

Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Осетров Трофим Данилов

Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Осетров Василий Данилов

Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Васса Дементьева

Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин

Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Дементий (Диомид) Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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