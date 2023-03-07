Осетрова Агафья (Иванова)
Место рожденияпоч. Опалев, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Опалев, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Катерина Дементьева
Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Феодосия Дементьева
Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Васса Дементьева
Отец ребёнка: Осетров Дементий (Диомид) Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812