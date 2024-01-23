Мухамедьярова Асия Галеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1922
Дата смерти23.05.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1922
Отец: Баширов Галей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1947
Дочь: Назарова (Абдрашитова) Сания Аблулхаимовна
Отец ребёнка: Абдрашитов Абдулхай Абдулхаликович
Рождение ребёнка
05.07.1952
Сын: Абдрашитов Абдулла Абдулхаевич
Отец ребёнка: Абдрашитов Абдулхай Абдулхаликович
Рождение ребёнка
29.11.1963
Дочь: Насырова Римма Шарифовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.05.1990