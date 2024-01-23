Мухамедьярова Асия Галеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедьярова Асия Галеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1922

Дата смерти

23.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1922

Отец: Баширов Галей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1947

Дочь: Назарова (Абдрашитова) Сания Аблулхаимовна

Отец ребёнка: Абдрашитов Абдулхай Абдулхаликович

Рождение ребёнка
05.07.1952

Сын: Абдрашитов Абдулла Абдулхаевич

Отец ребёнка: Абдрашитов Абдулхай Абдулхаликович

Рождение ребёнка
29.11.1963

Дочь: Насырова Римма Шарифовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.05.1990

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