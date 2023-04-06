Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиС 1858 по 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Тимофей Савин
Мать: Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фроликов / Тимонин Илья Иванов
Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фроликов / Тимонин Архип Иванов
Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фроликов / Тимонин Семен Иванов
Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фроликов / Тимонин Иван Иванов
Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1858 по 1860