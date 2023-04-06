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Фроликов / Тимонин Иван Тимофеев

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

С 1858 по 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Тимофей Савин

Мать: Фекла Федорова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Фроликов / Тимонин Илья Иванов

Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фроликов / Тимонин Архип Иванов

Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фроликов / Тимонин Семен Иванов

Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фроликов / Тимонин Иван Иванов

Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фроликова / Тимонина Акулина Григорьева

Смерть
С 1858 по 1860
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