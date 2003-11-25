Андреева (Земан) Светлана Эриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Земан) Светлана Эриховна

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Место рождения

Малые Иванищи, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.04.1940

Дата смерти

25.11.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Иванищи, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1961

Дочь: Черепанова Ирина Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
25.11.2003
Домодедово, Домодедово, Московская область
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