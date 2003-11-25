Андреева (Земан) Светлана Эриховна
Место рождения
Дата рождения05.04.1940
Дата смерти25.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1961
Дочь: Черепанова Ирина Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
25.11.2003
Домодедово, Домодедово, Московская область
Онкология