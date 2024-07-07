Дягель Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1922
Дата смерти29.01.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1922
Отец: Павел Семёнович Дягель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1952
Дочь: Забродина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Дягель Нина Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1954
Сын: Дягель Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дягель Нина Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1962
Сын: Дягель Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Дягель Нина Ивановна
Смерть
29.01.1994