Дягель Михаил Павлович 15.12.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дягель Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1922

Дата смерти

29.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1922

Отец: Павел Семёнович Дягель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1952

Дочь: Забродина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Дягель Нина Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1954

Сын: Дягель Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дягель Нина Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1962

Сын: Дягель Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Дягель Нина Ивановна

Смерть
29.01.1994

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