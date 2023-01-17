Казанский Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанский Павел Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

24.12.1828

Дата смерти

01.04.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1828
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
01.04.1908
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1908
Москва, город федерального значения Москва
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