Казанский Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения24.12.1828
Дата смерти01.04.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1828
Смерть
01.04.1908
Место жительства
По 1908