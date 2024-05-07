Дианышев Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дианышев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дианышев Константин Александрович

Мать ребёнка: Дианышева (Романова) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дианышева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дианышева (Романова) Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дианышева (Романова) Зинаида Васильевна

Смерть
Неизвестно

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