Куликов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1822 и 1823 г.р.

Мать

Между 1826 и 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Куликов Егор

Мать: Куликова Степанида

Смерть
Неизвестно
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