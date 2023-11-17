Лебедев Владимир Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Владимир Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бычихина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: Бычихина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычихина Валентина

Смерть
Неизвестно
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