Лебедев Владимир Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бычихина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Эдуард Владимирович
Мать ребёнка: Бычихина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычихина Валентина
Смерть
Неизвестно