Фролова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Алина Юрьевна
Отец ребёнка: Фролов Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Артем Юрьевич
Отец ребёнка: Фролов Юрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно