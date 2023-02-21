Фролова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Алина Юрьевна

Отец ребёнка: Фролов Юрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Артем Юрьевич

Отец ребёнка: Фролов Юрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Юрий Викторович

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