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Чередов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Чередов Михаил Иванович

Мать: Чередова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Чередова Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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