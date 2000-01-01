Чередов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Чередов Михаил Иванович
Мать: Чередова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Чередова Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно