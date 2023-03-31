Муханова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1985
Отец ребёнка: Муханов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муханова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Муханов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муханов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муханов Петр
Смерть
1937