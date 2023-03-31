Муханова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муханова Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1985

Сын: Муханов Тихон Петрович

Отец ребёнка: Муханов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муханова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Муханов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муханов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Муханов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муханов Илья Петрович

Отец ребёнка: Муханов Петр

Смерть
1937
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