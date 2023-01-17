Крастин Эдуард (Эдвардс) Францевич (Фрицевич-Сприцивич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1898
Дата смерти19.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Латвии. Сын лесничего. Лифляндская губ., Наукшенская вол. Вальмарский уезд
Бракосочетание
Около 1920
Образование
Около 1924
После гражданской войны, в которой принимал активное участие в Приморье на Дальнем Востоке, окончил Ленинградский политехнический институт. Работал заместителем начальника Главсевморпути. За освоение ... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1928
Сын: Крастин Максим Эдуардович
Мать ребёнка: Цивилёва Татьяна Константиновна
Ленинград. Больница Отта
Арест
04.11.1937
Москва, Никитский бул., д. 9, кв. 4
Смерть
19.02.1938
Место жительства
1938
Реабилитация осужденного
1956