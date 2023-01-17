Крастин Эдуард (Эдвардс) Францевич (Фрицевич-Сприцивич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крастин Эдуард (Эдвардс) Францевич (Фрицевич-Сприцивич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1898

Дата смерти

19.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Латвии. Сын лесничего. Лифляндская губ., Наукшенская вол. Вальмарский уезд
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Цивилёва Татьяна Константиновна

Образование
Около 1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
После гражданской войны, в которой принимал активное участие в Приморье на Дальнем Востоке, окончил Ленинградский политехнический институт. Работал заместителем начальника Главсевморпути. За освоение ... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1928

Сын: Крастин Максим Эдуардович

Мать ребёнка: Цивилёва Татьяна Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинград. Больница Отта
Арест
04.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Никитский бул., д. 9, кв. 4
Смерть
19.02.1938
Место жительства
1938
Москва, город федерального значения Москва
Реабилитация осужденного
1956
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