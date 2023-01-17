Быкова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Елизавета Ивановна

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Место рождения

Боголюбово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

08.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Боголюбово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1925
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.03.1989
Москва, город федерального значения Москва
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