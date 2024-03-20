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Юрьев Сергей Владимирович
Юрьев Сергей Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Юрьев Владимир Николаевич
1957 г.р.
Мать
Айленикова Валентина Викторовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Юрьев Владимир Николаевич
Мать:
Айленикова Валентина Викторовна
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