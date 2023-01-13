Кужель Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения16.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965
Отец: Кужель Пётр Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1990
Дочь: Орёл (Кужель) Алёна Николаевна
Мать ребёнка: Кужель Надежда (Шевченко) Владимировна
Рождение ребёнка
03.04.1995
Сын: Кужель Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кужель Надежда (Шевченко) Владимировна