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Кужель Николай Петрович

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

16.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965

Отец: Кужель Пётр Федотович

Мать: Кужель Антонина Фёдоровна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кужель (Радченко) Оксана Борисовна

Рождение ребёнка
24.06.1990

Дочь: Орёл (Кужель) Алёна Николаевна

Мать ребёнка: Кужель Надежда (Шевченко) Владимировна

Рождение ребёнка
03.04.1995

Сын: Кужель Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кужель Надежда (Шевченко) Владимировна

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