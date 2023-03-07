Тронина Матрена Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Февронья Юрьева
Отец ребёнка: Тронин Юрий Михайлов
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тронин Юрий Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710