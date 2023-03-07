Тронина Матрена Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Матрена Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Февронья Юрьева

Отец ребёнка: Тронин Юрий Михайлов

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Юрий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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