Калинина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Калинин Григорий Константинович

Отец ребёнка: Калинин Константин Федорович

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Калинин Александр Константинович

Отец ребёнка: Калинин Константин Федорович

Молевская, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Константин Федорович

Смерть
Неизвестно
Молевская, Сямженский район, Северный край
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Молевской
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