Калинина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Калинин Григорий Константинович
Отец ребёнка: Калинин Константин Федорович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Калинин Александр Константинович
Отец ребёнка: Калинин Константин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Молевской