Екатерина Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Семен Степанов

Отец ребёнка: Степан Елисеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Петр Степанов

Отец ребёнка: Степан Елисеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Федор Степанов

Отец ребёнка: Степан Елисеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Марья Степанова

Отец ребёнка: Степан Елисеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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