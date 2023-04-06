Тесницкая (Пешкова) Василиса Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1904
Рождение ребёнка
?.02.1911
Отец ребёнка: Тесницкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тесницкий Стефан Павлович
Отец ребёнка: Тесницкий Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тесницкий Александр Павлович
Отец ребёнка: Тесницкий Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно