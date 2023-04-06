Тесницкая (Пешкова) Василиса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесницкая (Пешкова) Василиса Фёдоровна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
31.10.1904

Муж: Тесницкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1911

Сын: Тесницкий Иван Павлович

Отец ребёнка: Тесницкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Тесницкий Стефан Павлович

Отец ребёнка: Тесницкий Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тесницкий Александр Павлович

Отец ребёнка: Тесницкий Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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