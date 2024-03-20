Чупыгина Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Чупыгин Петр Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1835 ст.
Сын: Чупыгин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Чупыгин Петр Степанович
Рождение ребёнка
07.06.1841 ст.
Дочь: Чупыгина Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Чупыгин Петр Степанович
Крестила: солдатская дочь Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
03.02.1843 ст.
Отец ребёнка: Чупыгин Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно