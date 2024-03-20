Чупыгина Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупыгина Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Чупыгин Исайя Петрович

Отец ребёнка: Чупыгин Петр Степанович

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1835 ст.

Сын: Чупыгин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Чупыгин Петр Степанович

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1841 ст.

Дочь: Чупыгина Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Чупыгин Петр Степанович

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестила: солдатская дочь Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
03.02.1843 ст.

Сын: Чупыгин Василий Петрович

Отец ребёнка: Чупыгин Петр Степанович

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупыгин Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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