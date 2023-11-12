(Шуклина) Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шуклина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуклин Иван Филиппович

Мать: Шуклина (Пашкова) Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
1933

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