(Шуклина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пашково, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
1933