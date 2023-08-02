Числова Марфа Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Числов) Анна
Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Числов Иван Никитич
Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Числов Петр Никитич
Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Числов) Анна Никитична
Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов
Смерть
Неизвестно