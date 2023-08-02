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Числова Марфа Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Числов Никита Евдокимов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Числов) Анна

Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Числов Иван Никитич

Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Числов Петр Никитич

Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Числов) Анна Никитична

Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Числов Василей Никитич

Отец ребёнка: Числов Никита Евдокимов

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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