Чиркин Павел Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркин Павел Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиркин Иона

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1901 и 1905

Дочь: Чиркина Александра Павловна

Мать ребёнка: Чиркина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.11.1905

Дочь: Стогний Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Чиркина Анна Григорьевна

Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркина Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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