Чиркин Павел Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чиркин Иона
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1905
Дочь: Чиркина Александра Павловна
Мать ребёнка: Чиркина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1905
Дочь: Стогний Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Чиркина Анна Григорьевна
Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркина Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно