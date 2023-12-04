Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ветошкин Николай
Отец ребёнка: Ветошкин Иван
Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Фрол
Отец ребёнка: Ветошкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Михаил
Отец ребёнка: Ветошкин Иван
Смерть
Неизвестно