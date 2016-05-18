Асочаков Вадим Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.2016
Дочь: Асочакова Екатерина Вадимовна
Мать ребёнка: Макшанова Оксана Павловна
Рождение ребёнка
23.07.2018
Дочь: Асочакова Виктория Вадимовна
Мать ребёнка: Макшанова Оксана Павловна
Бракосочетание
Неизвестно