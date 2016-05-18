Асочаков Вадим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсочаков Вадим Юрьевич

Асочаков Вадим Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2016

Дочь: Асочакова Екатерина Вадимовна

Мать ребёнка: Макшанова Оксана Павловна

Рождение ребёнка
23.07.2018

Дочь: Асочакова Виктория Вадимовна

Мать ребёнка: Макшанова Оксана Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макшанова Оксана Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close