Желтоухов Мануил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Желтоухов Иван Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.10.1842
Сын: Желтоухов Ефимий
Мать ребёнка: Желтоухова Анна Кирилова
Краснохолмская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Мануилова
Мать ребёнка: Желтоухова Анна Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желтоухова Анна Кирилова
Смерть
Неизвестно