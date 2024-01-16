Желтоухов Мануил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтоухов Мануил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Желтоухов Иван Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.10.1842

Сын: Желтоухов Ефимий

Мать ребёнка: Желтоухова Анна Кирилова

Краснохолмская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Мануилова

Мать ребёнка: Желтоухова Анна Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желтоухова Анна Кирилова

Смерть
Неизвестно
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