Шигапова Диля Фазулзянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигапова Диля Фазулзянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1957

Дата смерти

19.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шигапов Раиф Гарифетдинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.08.2021
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