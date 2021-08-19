Шигапова Диля Фазулзянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1957
Дата смерти19.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шигапов Раиф Гарифетдинович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.08.2021