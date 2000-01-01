Стельмухова Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стельмухова Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Силивирова Степанида Евтюхеевна

Отец ребёнка: Стельмухов Евтей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Арина Евтюхеевна

Отец ребёнка: Стельмухов Евтей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельмухов Маркей (Маркел) Евтюхеевич

Отец ребёнка: Стельмухов Евтей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельмухов Николай Евтюхеевич

Отец ребёнка: Стельмухов Евтей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стельмухов Евтей Кириллович

Смерть
Неизвестно
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