Стельмухова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Силивирова Степанида Евтюхеевна
Отец ребёнка: Стельмухов Евтей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Арина Евтюхеевна
Отец ребёнка: Стельмухов Евтей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стельмухов Маркей (Маркел) Евтюхеевич
Отец ребёнка: Стельмухов Евтей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стельмухов Николай Евтюхеевич
Отец ребёнка: Стельмухов Евтей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно