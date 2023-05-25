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Слепова Марина Петровна

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Слепов Петр Лукьянович

Мать: не указана

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оборина Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оборина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оборин-Шамаев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Оборина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Оборин Фрол Иванович

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Оборин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Оборина Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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