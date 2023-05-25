Слепова Марина Петровна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Слепов Петр Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оборина Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оборина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Оборина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Оборин Фрол Иванович
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Оборина Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Оборин-Шамаев Иван Степанович
Смерть
Неизвестно