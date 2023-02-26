Блинова Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
04.08.1902
Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
05.10.1903
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
12.02.1905
Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
10.09.1906
Дочь: Вера Васильева
Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
07.05.1908
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
24.07.1910
Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно