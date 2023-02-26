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Блинова Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Блинов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1902

Сын: Блинов Максим Васильев

Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1905

Сын: Блинов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1906

Дочь: Вера Васильева

Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1908

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1910

Сын: Блинов Василий Васильев

Отец ребёнка: Блинов Василий Яковлев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Василий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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