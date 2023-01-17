Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Платон Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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