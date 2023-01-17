Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Платон Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно