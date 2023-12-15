Молчан Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Терешкович Алексей Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Терешкович Алексей Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Терешкович Алексей Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Терешкович Алексей Власович
Рождение ребёнка
18.02.1927
Сын: Терешкович Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Терешкович Алексей Власович
Смерть
Неизвестно