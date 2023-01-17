(Ильиных) Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Афанасьевна Ксения Малышева
Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ильиных Давид Афанасиевич
Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафия Афанасьевна
Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Афанасьевна Мелания Уржунцева
Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Настасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мавра Афанасьевна
Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович