(Ильиных) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Евдокия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Афанасьевна Ксения Малышева

Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Ильиных Егор Афанасиевич

Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ильиных Давид Афанасиевич

Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафия Афанасьевна

Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Афанасьевна Мелания Уржунцева

Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мавра Афанасьевна

Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ильиных Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Ильиных Афонасий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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