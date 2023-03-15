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Шабалина (Шабалина) Елена Николаевна
Шабалина (Шабалина) Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1985
Пол
Женский
Отец
Шабалин Николай Фёдорович
1947 г.р.
Мать
Шабалина (Зыкина) Алевтина Васильевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1985
Отец:
Шабалин Николай Фёдорович
Мать:
Шабалина Алевтина Васильевна
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