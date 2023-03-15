Шабалина (Шабалина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Шабалина) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1985

Отец: Шабалин Николай Фёдорович

Мать: Шабалина Алевтина Васильевна

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