Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Телюков Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Телюков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович

Рождение ребёнка
01.10.1945

Дочь: (Телюкова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович

Смерть
1988

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