Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1945
Дочь: (Телюкова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Телюков Яков Павлович
Смерть
1988