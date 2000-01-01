Галантерник Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галантерник Марина Владимировна
Мать ребёнка: Галантерник Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галантерник Алла Владимировна
Мать ребёнка: Галантерник Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галантерник Зоя
Смерть
Неизвестно