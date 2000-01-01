Галантерник Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галантерник Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галантерник Яков Соломонович

Мать: Галантерник Роза Геноховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галантерник Марина Владимировна

Мать ребёнка: Галантерник Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галантерник Алла Владимировна

Мать ребёнка: Галантерник Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галантерник Зоя

Смерть
Неизвестно
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