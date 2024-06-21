(Уракова) Матрона Миронова Вычислено 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Уракова) Матрона Миронова

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1750 г.р.

Мать

Вычислено 1746 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773

Отец: Ураков Мирон Петров

Мать: Уракова Елена Степанова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 25.06.1795

Муж: не указан

Отдана в замужество Калинурской волости в деревню Мамазиху за ясашного крестьянина. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Место жительства
До 25.06.1795
Мамазиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 9 лет (на ревизию 1782 года) в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Смерть
Неизвестно

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