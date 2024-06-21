(Уракова) Матрона Миронова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1773
Отец: Ураков Мирон Петров
Мать: Уракова Елена Степанова
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 25.06.1795
Муж: не указан
Отдана в замужество Калинурской волости в деревню Мамазиху за ясашного крестьянина. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Место жительства
До 25.06.1795
Мамазиха, Яранский уезд, Вятская губерния
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 9 лет (на ревизию 1782 года) в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Смерть
Неизвестно