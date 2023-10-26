Прокопец Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопец Николай
Рождение ребёнка
23.02.1993
Дочь: Прокопец Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Прокопец Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
18.05.1995
Дочь: Беломестова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Прокопец Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
02.11.2000
Дочь: Прокопец Ульяна Владимировна
Мать ребёнка: Прокопец Оксана Владимировна