Прокопец Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопец Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1993

Дочь: Прокопец Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Прокопец Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
18.05.1995

Дочь: Беломестова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Прокопец Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
02.11.2000

Дочь: Прокопец Ульяна Владимировна

Мать ребёнка: Прокопец Оксана Владимировна

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