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Горохов Дмитрий Артемьевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

18.10.1885

Дата смерти

14.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Зельма Карловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Горохов) Томара Дмитриевна

Мать ребёнка: Горохова Зельма Карловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горохов Герман Дмитриевич

Мать ребёнка: Горохова Зельма Карловна

Смерть
14.09.1937
Причина смерти: Расстрелян по решению тройки НКВД по Горьковской области

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