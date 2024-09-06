Горохов Дмитрий Артемьевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения18.10.1885
Дата смерти14.09.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Зельма Карловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Горохов) Томара Дмитриевна
Мать ребёнка: Горохова Зельма Карловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горохов Герман Дмитриевич
Мать ребёнка: Горохова Зельма Карловна
Смерть
14.09.1937
Причина смерти: Расстрелян по решению тройки НКВД по Горьковской области