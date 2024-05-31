Муратов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Муратова Алла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Муратова Алла Ивановна

Смерть
Неизвестно

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