Хмельницкий Леонид Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Леонид Маркович

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Место рождения

Монастырище, Черкаська область

Дата рождения

30.08.1926

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1926

Отец: Хмельницкий Меер Иосифович

Мать: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Монастырище, Черкаська область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1997
Кирьят-Ата, Израиль
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